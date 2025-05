“CAPORCIANO E BOMINACO, DUE TESORI DA SCOPRIRE”: PRIMO APPUNTAMENTO 10 E 11 MAGGIO

L’AQUILA – Regione ricca di tesori architettonici, l’Abruzzo interno conserva piccole perle sparse nella dorsale appenninica e tra le valli ai piedi del Gran Sasso, tra cui il borgo di Caporciano e Bominaco (L’Aquila).

Sarà possibile immergersi nella storia dei due paesi, passeggiando tra i vicoli e i principali siti di interesse storico e artistico, oltre che nella natura che li circonda, grazie all’iniziativa “Caporciano e Bominaco, due tesori da scoprire”.

Sono tre i weekend previsti: si inizia sabato 10 e domenica 11 maggio, a seguire il fine settimana del 31 maggio e 1 giugno e infine, il 21 e il 22 giugno.

Il progetto, promosso dall’associazione musico-pedagogico-culturale “La Burlesque”, attiva sul territorio aquilano dal 2001, ha vinto il bando di turismo esperienziale della Fondazione Cassa Di Risparmio della Provincia dell’Aquila finalizzato alla promozione della scoperta dei beni culturali della provincia dell’Aquila, e si avvale del patrocinio del Comune di Caporciano.

Sarà un’occasione per vedere e riscoprire il territorio anche grazie alla presenza di una guida specializzata che accompagnerà i partecipanti.

Le visite sono strutturate con una precisa divisione per poter godere a pieno della proposta: i tre sabati sono dedicati alla visita del paese di Caporciano, con un percorso di trekking urbano facile tra le vie del borgo, con soste per la visita della Chiesa di San Benedetto Abate, della Chiesa dell’Addolorata e della Chiesa di San Pietro in Valle. Sono consigliate scarpe comode e abbigliamento consono ai luoghi sacri.

Nelle tre domeniche, invece, si potrà ammirare Bominaco, con un percorso extra urbano, iniziando dalla visita dell’Oratorio di San Pellegrino, definito la “cappella Sistina d’Abruzzo” per i suoi affreschi duecenteschi, proseguendo poi con la Chiesa di Santa Maria Assunta, con l’eremo di San Michele Arcangelo, il castello che domina la vallata e uno dei tanti Tholos presenti nella zona. Si consigliano scarpe da trekking o comunque comode, e con suola non liscia, oltre ad un abbigliamento consono ai luoghi sacri.

L’orario di inizio delle visite è previsto alle ore 10:00, ma si consiglia di essere sul posto con 15 minuti di anticipo. Il luogo di ritrovo per Caporciano, il sabato, è davanti al Bar/Ristorante ‘Secondo Tempo’, mentre per Bominaco, la domenica, il raduno è davanti all’Oratorio di San Pellegrino.

Alla fine di ogni tour, inoltre, è prevista una degustazione con prodotti tipici del territorio, dai salumi ai dolci, ma anche olio, vino e altre specialità.

Le visite ai luoghi di interesse e le degustazioni sono gratuite, è richiesto, però, un piccolo contributo per il complesso abaziale di Bominaco. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 347 91 72 133 o mandare una mail all’indirizzo patriziafonzi16@gmail.com.