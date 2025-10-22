CAPORCIANO: TORNA IL WEEKEND ESPERIENZIALE DI TRATTURO MAGNO 101

L’AQUILA – Tornano il 25 e 26 Ottobre i week end esperienziali della Associazione Tratturo Magno 101 A.P.S. nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione CarispAQ.
Si comincerà Sabato 25 alle 9 con il laboratorio erboristico di Sara Mannori (Il matto e la stella) che insegnerà come proteggersi dall’inverno attraverso i doni che la natura ci offre. Si inizia con una breve passeggiata, durante la quale si osserveranno e raccoglieranno le erbe di stagione con le quali, insieme, verranno realizzati due preparati: uno sciroppo per i malanni invernali ed un balsamico con oli essenziali ed erbe aromatiche.
Domenica alle 11, invece, introduzione ai castelli medievali dell’architetto Dino Di Vincenzo, della Ass. I Cinturelli, con l’ausilio di immagini proiettate, cui seguirà un tour guidato nelle vie centrali del paese per vedere dal vivo i dettagli della torre e leggere le altre strutture del castello di Caporciano, analizzando il tessuto urbano.
In entrambi i giorni, con orari ripetuti, predisposti per consentire la partecipazione anche a coloro che intendono seguire le altre iniziative della giornata, visite narrate a Palazzo D’Alessandro, per conoscere i suoi decori, le sue collezioni, la storia della famiglia ed il lungo processo di restauro.
