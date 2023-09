CAPORCIANO: TORNA PER LA SECONDA EDIZIONE S.T.A.N., IL TALENT SHOW CHE RACCONTA L’ABRUZZO

L’AQUILA – Dodici concorrenti, che in tre minuti dovranno raccontare, dando sfoggio di sintesi e capacità affabulatoria, luoghi e persone, piante e animali, tradizioni, leggende ed eventi storici, mestieri, saperi e tesori d’arte, e tutto ciò che contribuisce a comporre il mosaico di senso e bellezza delle terre d’Abruzzo.

Questo è S.t.a.n., talent show ideato e organizzato dall’associazione Tratturo Magno 101 A.P.S, con il patrocinio del Touring Club Italiano, e che, dopo il grande successo dello scorso anno, torna per la seconda edizione sabato 16 settembre dalle ore 19.00, ancora una volta nella splendida chiesa di Santa Maria de’ Centurelli, monumento nazionale nel comune di Caporciano, nel cuore dell’altopiano di Navelli e stazione di partenza della transumanza.

I 12 concorrenti si misureranno nell’agone, condividendo il proprio sapere in maniera brillante ed esaustiva pur lasciando nello spettatore il desiderio di approfondire, e portando esperienze e punti di vista diversi. L’elenco completo dei concorrenti sarà reso noto venerdì, completate le selezioni, ecco intanto alcuni nomi e argomenti, per dare l’idea: Assunta Perilli, tessitrice e artigiana della lana parlerà della “La prebennera”, abito della tradizione, la chef Letizia Cucchiella, farà conoscere la piantaggine, “l’erba dalle cento virtù”, Daniela Tinti, botanica, “canterà” le particolarità della ginestra aquilana, Giustino Parisse, giornalista del quotidiano Il Centro, racconterà la storia del caporcianese Padre Onorato, pilota militare che, in seguito ad un voto, divenne frate.

La giuria sarà composta da Guido Barlozzetti, giornalista Rai, autore e presentatore, Piero Gaffuri, ex manager e scrittore, e Silvestro Serra, direttore della Rivista Touring. Quest’anno l’evento sarà ripreso e trasmesso in streaming e ci sarà anche un premio del pubblico, secondo questa originale formula: ogni intervento diverrà un video che sarà caricato in un canale Youtube dedicato, e a vincere sarà quello che riceverà più visualizzazioni.

Spiega Andrea Portante D’Alessandro, console Touring Club per l’Aquilano e presidente dell’associazione Tratturo Magno 101 A.P.S: “siamo felici e orgogliosi di essere qui con la seconda edizione di STAN, che raccoglie quest’anno testimonianze da un territorio più ampio e tutte molto interessanti. Lo streaming e la presenza online darà all’evento una risonanza ben maggiore dell’edizione ‘pilota’ dello scorso anno, ponendo le basi per un’ulteriore crescita il prossimo anno”.

Quest’anno S.t.a.n. è inserito nel programma della due giorni di “Un weekend di esperienze”, organizzato da Tratturo Magno 101, con visite guidate ai tesori di arte e storia di Caporciano, Bominaco e Fontecchio, tra sabato 16 e domenica 17 settembre, un’iniziativa sostenuta dalla Fondazione Carispaq, con il patrocinio dei Comuni di Caporciano e Fontecchio e del Touring club.