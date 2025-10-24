CAPPELLE DEI MARSI: INCIDENTE SU TIBURTINA VALERIA, PERDE LA VITA 64ENNE ALLA GUIDA DI UNO SCOOTER

AVEZZANO – Incidente mortale sulla Tiburtina Valeria, nella zona commerciale di Cappelle dei Marsi, in provincia dell’Aquila. A perdere la vita in un violento scontro tra una Citroen C3 e uno scooter, un uomo di 64 anni di origini pugliesi, alla guida dello scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i mezzi del 118 e il personale Anas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo alla guida dello scooter non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Si attende inoltre l’arrivo del magistrato di turno per gli adempimenti di rito.