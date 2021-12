L’AQUILA – Incendio, stamane, in una fabbrica che produce sedili in vetro resina per go kart, in via staffieri 131 a Cappelle sul Tavo (Pescara).

A intervenite una squadra dei Vigili del fuoco di Pescara e una dei volontari di Montesilvano.

Le squadre giunte sul posto hanno spento le fiamme che hanno interessato il locale lavorazione vetroresina e parte del tetto, non si registrano feriti.