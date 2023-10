CAPRIOLO INVESTITO A PRATOLA PELIGNA: “GUIDARE CON PRUDENZA PER EVITARE INCIDENTI”

PRATOLA PELIGNA – Non c’è stato nulla da fare per un giovane capriolo investito e ucciso, verosimilmente la scorsa notte: questa mattina alle 9.20 circa, nel corso di una normale attività di controllo del territorio volto alla tutela ambientale, ittica e zoofila, il presidente regionale dell’Associazione “Il Guardiano della Natura”, Venanzio D’Alessandro, si è imbattuto nella carcassa dell’animale selvatico lungo la Strada Provinciale 10, Via del Rio in direzione Pratola Peligna (L’Aquila).

Il giovane esemplare – viene spiegato in una nota – è stato molto probabilmente investito da un automezzo in corsa mentre stava attraversando rapidamente la strada.

È stato prontamente informato il competente Servizio Veterinario – Sanità Animale dell’Asl1 di Sulmona il quale, come da prassi in questi casi, è deputato ad interviene con una propria unità specializzata per provvedere in sicurezza alla rimozione della carcassa ai fini dei prescritti accertamenti e al successivo regolare smaltimento.

Il presidente D’Alessandro, che ha tenuto molto a ringraziare il Servizio Veterinario – Sanità Animale dell’Asl1 di Sulmona, con cui interagisce ormai da anni in piena sintonia e con spirito di fattiva e reciproca collaborazione, segnala come in questo periodo di inizio autunno, caratterizzato da temperature ancora mediamente elevate, sono stati frequenti gli avvistamenti a fondo valle di questi giovani ungulati da parte delle pattuglie dei volontari dell’Associazione il “Guardiano della Natura” nel corso delle regolari attività di prevenzione per il controllo ambientale, ittico e zoofilo del territorio.

Rammaricato per il triste ritrovamento, D’Alessandro ricorda inoltre che “il capriolo è la specie più interessata dalle attività venatorie, soprattutto di selezione. L’invito è sempre quello di guidare con la massima prudenza, per evitare che l’improvviso attraversamento del selvatico possa arrecare, come purtroppo spesso accade, seri incidenti con gravi danni anche per l’incolumità dell’uomo”.