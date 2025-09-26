CARABINIERI FORESTALI: IL COLONNELLO GIUSEPPE LOPEZ È IL NUOVO COMANDANTE REGIONALE

L’AQUILA – Il Colonnello Giuseppe Lopez si è insediato negli uffici del Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” sostituendo il Generale di Brigata Giampiero Costantini, che ha svolto le funzioni di Comandante all’Aquila dal 2018.

Classe 1962, sposato con quattro figli, dottore in Scienze Forestali dopo gli studi presso l’Università degli Studi di Firenze e con laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino, iscritto all’Ordine dei Dottori e degli Agronomi Forestali, il Col. Lopez, ha iniziato la propria carriera come Ufficiale nel Corpo Forestale dello Stato nel 1994.

Nella sua vita professionale ha ricoperto numerosi incarichi, a Frosinone per 17 anni, dove, tra l’altro, come Comandante del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) ha seguito importanti e delicate attività investigative e d’indagine. Successivamente ha guidato per 7 anni il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, di cui un anno e mezzo a capo del Reparto CC Biodiversità di Fogliano, per poi tornare al Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone in qualità di Comandante. Negli ultimi 6 anni ha prestato servizio a Roma, al vertice del Gruppo Carabinieri Forestale e, negli ultimi sei mesi, anche come Comandante in sede vacante della Regione Carabinieri Forestale Lazio e Sardegna.

Nel corso della sua lunga carriera si è distinto per l’attività a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e contro la gestione illecita di rifiuti. Da ultimo ha diretto l’indagine sulla gestione del verde urbano di Roma, relativamente alla sicurezza e tutela dei cittadini, con particolare riferimento agli schianti di piante o parti di esse che hanno provocato incidenti, anche mortali a danno di due donne, accertando una serie di reati dolosi e colposi.

L’azione di comando del Colonnello Lopez si esplica sul territorio di Abruzzo e Molise attraverso 6 Gruppi Carabinieri Forestali e 3 Reparti Parco Nazionali con 6 NIPAAF, 2 Nuclei CITES, 100Nuclei Forestali/”Parco”(di cui 4 tra Marche e Lazio) capillarmente distribuiti nei quali operano oltre 500 Carabinieri Forestali.