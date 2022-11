CARABINIERI: IL COMANDANTE INTERREGIONALE “OGADEN” NAPOLI IN VISITA A L’AQUILA

L’AQUILA – “Soltanto attraverso l’unione delle competenze e delle professionalità dei vari comparti dell’Arma, possono soddisfarsi le mutevoli esigenze dell’intera collettività”.

Così il generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, comandante interregionale carabinieri “Ogaden” di Napoli, con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, che questa mattina ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri dell’Aquila.

L’Alto ufficiale è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Nicola Mirante, con gli onori della guardia schierata all’ingresso della caserma “Jafolla”, sede del provinciale. Ha poi incontrato i militari della sede e una componente dei presidi periferici, rappresentati dalla linea dei Carabinieri Forestali e dai reparti Speciali e Territoriali dell’Arma. Presente anche il generale Giampiero Costantini, comandante della Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise.

Il comandante dell’Interregionale Carabinieri Rispoli, si legge in una nota, ha rivolto un affettuoso saluto a tutto il personale dell’Arma in servizio e in congedo, nonché ai familiari di tutti i carabinieri, una cui delegazione è stata incontrata personalmente in ricordo dei congiunti deceduti in servizio e decorati con medaglia al valor militare alla memoria.

Ha anche ricordato la serietà dell’impegno che assume ciascun degli appartenenti alla pubblica amministrazione, a maggior ragione i militari della Benemerita che, ha sottolineato, “devono improntare e ispirare il loro agire su principi di lealtà e onore al servizio esclusivo della Nazione”, richiamando quanto sancito dagli articoli 54 e 98 della Costituzione.

Nel corso degli incontri istituzionali, previsti per tutta la mattinata, il generale Andrea Rispoli è stato ricevuto dal prefetto, Cinzia Torraco, dal presidente della Corte d’Appello, Fabrizia Ida Francabandera e dal procuratore della Repubblica, Michele Renzo.

Infine, c’è stato anche spazio per una breve visita del capoluogo, tanto apprezzata dal generale, al termine della quale ha ricevuto in omaggio il rappresentativo “rosone” della Basilica di Collemaggio.