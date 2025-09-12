CARABINIERI: IL GENERALE GIANLUCA FEROCE NUOVO COMANDANTE DELLA LEGIONE ABRUZZO E MOLISE

CHIETI- Il generale di brigata Gianluca Feroce è il nuovo comandante della Legione carabinieri Abruzzo e Molise: prende il posto del pari grado Antonino Neosi che lascia la sede di Chieti dopo due anni di comando, destinato a Roma dove assumerà il ruolo di direttore della direzione dei beni storici e documentali, nonché direttore responsabile del notiziario storico dell’Arma.

La cerimonia di avvicendamento si terrà a Chieti alle 18 nella caserma ‘Pasquale Infelisi’ alla presenza del vice comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il generale di corpo d’armata Marco Minicucci. Il generale Feroce, 56 anni, romano, sposato e padre di tre figli, e che fino a ieri è stato comandante della 2/a Brigata mobile carabinieri con sede a Livorno, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e il corso di applicazioni presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, è laureato in giurisprudenza, scienze politiche, scienze della sicurezza interna ed esterna; ha frequentato con successo il 13/o corso presso l’Istituto superiore di Stato maggiore interforze Interforze e cum laude la 74/a sessione dell’Istituto alti studi della difesa.

Feroce è stato, fra l’altro, allo Stato maggiore del comando generale dell’Arma, dove ha ricoperto gli incarichi di addetto e capo sezione nell’ambito dell’Ufficio piani e polizia militare, al Comando Generale dove ha guidato l’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali, comandante del Gis, il gruppo di intervento speciale, ha partecipato a diverse missioni multinazionali in Bosnia-Erzegovina, in Albania, in Kossovo e in Afghanistan, comandante del battaglione carabinieri paracadutisti, e comandante provinciale dei carabinieri di Genova. Nel corso della carriera ha ricevuto due encomi e un elogio, ed è stato insignito di diverse onorificenze.