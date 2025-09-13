CARABINIERI: IL SINDACATO SALUTA IL GENERALE NEOSI E ACCOGLIE IL NEO COMANDANTE REGIONALE FEROCI

CHIETI – La Segreteria Regionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) Abruzzo e Molise ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, rivolgendo un sentito saluto di commiato al Generale di Brigata Antonino Neosi, che lascia la guida della Legione dopo due anni di intenso e apprezzato servizio.

Durante il suo mandato, il Generale Neosi si è distinto per la costante disponibilità al dialogo e la concreta vicinanza ai Carabinieri, testimoniata anche dalla visita a tutte le Stazioni dell’Abruzzo e del Molise. “Ha rappresentato un punto di riferimento autorevole e attento – dichiara il Segretario Generale Regionale Giovanni Santamaria – capace di valorizzare il personale e rafforzare il legame con il territorio. A lui va il nostro più sentito ringraziamento e i migliori auguri per i prossimi incarichi”.

Contestualmente, l’USIC ha rivolto un caloroso benvenuto al nuovo Comandante della Legione, Generale di Brigata Gianluca Feroce, formulando i migliori auguri di buon lavoro e assicurando fin da subito la consueta leale collaborazione, nell’interesse dei Carabinieri e della comunità. La Segreteria Regionale USIC Abruzzo e Molise rinnova il proprio impegno a tutela della dignità professionale e delle condizioni