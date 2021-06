CARABINIERI, OLTRE 200 ARRESTI NEL PESCARESE NELL’ULTIMO ANNO

PESCARA – Nella sede del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara in viale D’Annunzio, alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo, è stata celebrata questa mattina la ricorrenza del 207/o anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nel corso di una sobria, ma solenne cerimonia, con la partecipazione del comandante provinciale, colonnello Eduardo Gambardella, è stata deposta una corona e sono stati resi gli onori ai Carabinieri caduti per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere Istituzioni.

Nella circostanza il comandante ha evidenziato il massimo impegno profuso nell’ultimo anno nell’attività di controllo svolta a Pescara e provincia soprattutto per il rispetto delle norme anti covid. Nel corso dell’ultimo anno i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara hanno arrestato più di 200 persone, denunciandone oltre duemila; di queste, gran parte per reati inerenti sostanze stupefacenti e contro il patrimonio.

Nel complesso l’Arma pescarese ha perseguito il 74,25% dei reati perpetrati in tutta la provincia. Fra le operazioni di maggior rilievo si ricordano quelle eseguite a Popoli, con l’emissione di 7 misure cautelari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; le sei misure eseguite a Pescara a carico dei componenti di una banda dedita ai furti in abitazione a danno di anziani; l’arresto di due coniugi trovati in possesso a Pescara di un kg di cocaina e il sequestro a Montesilvano di un immobile, conti correnti bancari e una cassetta di sicurezza per 500mila euro a carico di due indagati per estorsione continuata aggravata.