CARABINIERI TERAMO: CERIMONIA PER PENSIONAMENTI E PROMOZIONI NEGLI INCARICHI

TERAMO- Oggi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo, il Colonnello Pasquale Saccone ha salutato – a margine di una breve e sobria cerimonia, cui hanno preso parte anche i rappresentanti dei carabinieri in congedo iscritti alle locali Sezioni ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) e ANFOR (Associazione Nazionale Forestali) – il Luogotenente Carica Speciale Placido Sacco Comandante della Stazione di Corropoli, posto recentemente in congedo per raggiunti limiti d’età.

Saccone ha espresso il suo vivo compiacimento per l’irreprensibile condotta e per le qualità professionali del Sottufficiale, testimoniate dalle lusinghiere attestazioni caratteristiche e dai vari riconoscimenti maturati (Croce d’Oro con torre per anzianità di servizio, onorificenza estera, un nastrino di Merito per l’emergenza Covid-19 nonché un’attestazione della Protezione Civile di pubblica benemerenza). La Stazione di Corropoli è attualmente comandata interinalmente dal Maresciallo Ordinario Roberto Di Matteo.

Nel prosieguo della cerimonia, l’ufficiale si è congratulato anche con i seguenti militari per le promozioni ottenute e l’onorificenza concessa. Al Cap. Antonio Trombetta, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova, è stata conferita la Croce d’Oro con Stella per 40 anni di anzianità di servizio militare.

I Marescialli Mauro Feliciani (Reparto operativo – Nucleo Investigativo Teramo), Marco Bonelli (Stazione Tossicìa), Andrea Belfiore (Stazione Castelnuovo Vomano), Daniela De Leo (Stazione Silvi Marina), Gregorio Olimpi (Stazione Giulianova) e Luca Di Matteo (Stazione Tortoreto), per aver conseguito la promozione al grado di Maresciallo Ordinario. Il Vice Brigadiere Luca Lopez (già Carabiniere in servizio presso la Stazione di San Nicolò a Tordino), per aver vinto il concorso interno per il Ruolo Sovrintendenti. La sua nuova sede di servizio sarà la Stazione di Tortoreto.

Al termine dell’evento il Colonnelloha tenuto un accurato briefing con il Comandante del Reparto Operativo e con gli Ufficiali della Compagnia di Giulianova per fare un punto di situazione sulle indagini, in corso, relative alla morte della 46enne Fabiana Piccioni, il cui corpo è stato trovato, il 9 gennaio scorso, parzialmente carbonizzato, nelle campagne alla periferia di Giulianova.