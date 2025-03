CARABINIERI TERAMO: “MAURIZIANA” A MONTICELLI E SALUTI PER CONGEDO AD ALTRI DUE MILITARI

TERAMO – Questa mattina nel corso di una breve cerimonia il Comandante Provinciale di Teramo, Colonnello Pasquale Saccone ha consegnato al luogotenente Camillo Monticelli capo della Centrale Operativa dei Carabinieri di Teramo, l’attestato circa il conferimento della “Medaglia Mauriziana” al merito di dieci lustri di carriera militare.

La Medaglia Mauriziana è una prestigiosa onorificenza che viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, agli appartenenti alle Forze Armate, particolarmente meritevoli al compimento di dieci lustri di carriera.

Il Luogotenente Camillo Monticelli è nato a Teramo 54 anni fà e vive a Val Vomano di Penna Sant’Andrea dove riveste anche il ruolo di consigliere comunale, si è arruolato nell’Arma nel 1989. Nella sua variegata carriera ha rivestito importanti incarichi anche in luoghi caldi della Nazione, infatti ha prestato un lungo periodo di servizio nella città di Palermo ove è stato Comandante di squadra del locale battaglione mobile e della radiomobile.

Ha assunto l’attuale incarico di capo della centrale Operativa di Teramo nel 2011, incarico particolarmente delicato e importante a cui è deputato il controllo delle pattuglie esterne dell’Arma nonché i contatti con i cittadini. Il Luogotenente Monticelli nel corso della sua carriera ha prestato varie volte la sua opera in missioni all’estero e in particolare nei Balcani ove ha contribuito a istruire le polizie locali nonché ha svolto compiti di polizia militare.

Nel corso della medesima occasione il Colonnello Saccone ha salutato due validi militari che a breve lasceranno il servizio attivo si tratta in particolare del Luogotenente Carlos Arturo Angelozzi, Comandante in sede vacante del Nucleo Investigativo di Teramo. Il Luogotenentegià in servizio presso il Nucleo Investigativo di Ascoli Piceno è stato trasferito al paritetico di Teramo da circa due anni, il militare che ha svolto una porzione predominante della sua carriera in seno a reparti investigativi dell’Arma ha portato avanti delicate indagini anche inerenti crimini violenti, inoltre si è particolarmente specializzato in attività investigative afferenti “le violenze di genere” acquisendo un bagaglio di conoscenze e metodi investigativi di tutto rispetto.

Salutato anche l’appuntato scelto Maurizio Pallini, addetto alla centrale operativa dei Carabinieri di Teramo. Il militare nella sua quasi quarantennale carriera, ha svolto il proprio servizio nei Nuclei Radiomobili di Bologna, Montegiorgio e Ascoli Piceno, quindi dopo aver ottenuto la specializzazione di Operatore delle trasmissioni è stato assegnato alla centrale operativa del comando Provinciale di Ascoli Piceno per poi assumere da circa sei anni lo stesso incarico a Teramo.