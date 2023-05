CARAMANICO: 118 RIATTIVATO DOPO TRE ANNI, “SPERPERATI 12 MESI DI AFFITTO”

CARAMANICO TERME – “A seguito della nostra interpellanza dell’8 maggio, da qualche giorno è stato finalmente ripristinato il servizio 118 a Caramanico Terme. La nuova postazione operativa è localizzata in via Martiri Caramanichesi, presso un immobile individuato dalla Asl nell’agosto del 2021 e successivamente affittato con regolare contratto il 15 aprile 2022”.

Ad annunciarlo il consigliere regionale Pd Antonio Blasioli con il gruppo comunale “Uniti per Caramanico”.

“L’iter è stato piuttosto tortuoso – viene spiegato in una nota – Il servizio di emergenza venne ufficialmente aperto nell’ottobre 2019, ospitato temporaneamente nell’ex edificio scolastico ‘San Tommaso’, di proprietà comunale, e infine, a causa della coabitazione forzata con l’associazione culturale che gestiva la struttura, dislocato poco meno di un anno dopo a San Valentino”.

“Ora, dopo una lunga sequela di iniziative da parte di Pd regionale e del Gruppo Comunale ‘Uniti per Caramanico’ – senza le quali Caramanico oggi sarebbe ancora priva del 118 -, e 3 anni in cui il servizio è rimasto scoperto nel silenzio dell’amministrazione comunale, nonostante avesse ereditato il servizio finanziato e la disponibilità dei locali, il 118 è stato definitivamente riattivato in locali idonei. Senza dubbio una buona notizia per la comunità dell’intero comprensorio, già fortemente penalizzata dalla chiusura delle Terme, che quest’estate potrà tornare a beneficiare di questo importante servizio”.

“Resta però la macchia di un contratto di locazione già in essere da 12 mesi, in quanto sottoscritto dalla Asl nell’aprile dello scorso anno, che è inutilmente costato 17.500 euro in base al canone annuo concordato. Su questo aspetto abbiamo già chiesto chiarimenti nell’interpellanza presentata dal consigliere Blasioli e intendiamo verificare l’ipotesi di danno erariale”, concludono.