CARAMANICO: DIVAMPA INCENDIO IN CASA DEL CENTRO STORICO, DOMATO DAI VIGILI DEL FUOCO

PESCARA – Ieri sera alle ore 21.20 circa, 3 squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara, sono intervenute a Caramanico nel centro storico, per un incendio abitazione.

Il primo equipaggio VF giunto sul posto, con il supporto di alcune unità di P.C. locale, causa l’impossibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso per via dell’angusta viabilità locale, ha provveduto alla realizzazione di una linea di tubazioni di circa cento metri, per poter raggiungere il fabbricato e procedere allo spegnimento delle fiamme.

Al termine sono seguite le operazioni di raffreddamento e bonifica che si sono protratte fino alle ore 4 di questa mattina. Non sono rimaste coinvolte persone. A seguito delle successive verifiche tecniche l’accesso all’abitazione è stato interdetto. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.