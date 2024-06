CARAMANICO: PANETTI DI HASHISH CONFEZIONATI COME BARRE DI CIOCCOLATO, ARRESTATO OPERAIO 47ENNE

CARAMANICO TERME – Nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Popoli e della Stazione Carabinieri di Caramanico Terme hanno tratto in arresto in flagranza un 47enne, celibe, operaio, della provincia di Matera, domiciliato da alcuni mesi nel centro di Caramanico Terme, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Da alcune settimane, la Compagnia di Popoli, monitorava il territorio di competenza, con maggiore attenzione nel comune di Caramanico Terme, in questo periodo luogo di villeggiatura da parte di turisti.

In particolare, nella mattinata del 22 giugno scorso, al termine di costante attività investigativa, tesa a monitorare le attività compiute dal soggetto, i militari dell’Arma avevano acquisito vari elementi che lasciavano ragionevolmente ritenere la presenza di stupefacenti nell’abitazione del 47enne.

La successiva perquisizione permesso di rinvenire in una cavità di una parete, 300 grammi circa di hashish, suddivise in sei confezioni da 50 grammi, incartati in involucri Kinder-Ferrero.

L’uomo è stato tratto in arresto ed associato presso la casa Circondariale di Pescara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.