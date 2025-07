CARAPELLE CALIVISIO: INCONTRO SU INCLUSIONE E ACCESSIBILITA’ NEI PICCOLI COMUNI

L’AQUILA – Si è tenuto ieri a Carapelle Calvisio un importante incontro dedicato all’inclusione e all’accessibilità, ospitato dal sindaco Rosella Galasso. Un momento di confronto e progettazione condivisa che ha visto la partecipazione dell’Assessore regionale Roberto Santangelo, del Direttore dell’USRC Raffaello Fico, della Presidente dell’Unione dei Comuni Debora Visconti, dell’ing. Giampaolo Di Felice e della Dott.ssa Antonella Muzi.

Presenti all’incontro anche numerosi rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui i Sindaci Fabrizio D’Alessandro (Barisciano), Antonio Silveri (Ofena), Luigina Antonacci (Castelvecchio Calvisio), Matteo Pastorelli (Castel del Monte), Fabio Santavicca (Santo Stefano di Sessanio), insieme al Consigliere del Comune dell’Aquila Leonardo Scimia.

Durante l’incontro si è discusso della necessità di pensare e costruire un territorio all’avanguardia, capace di mettersi in rete con i comuni limitrofi per diventare più inclusivo, accessibile e accogliente, in particolare nei confronti delle persone con disabilità.

Il focus dell’incontro è stato rivolto alle esigenze di non vedenti e ipovedenti, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per abbattere le barriere sensoriali e favorire una piena partecipazione alla vita sociale, culturale e turistica del territorio.

Le istituzioni presenti hanno ribadito il loro impegno congiunto nel promuovere una visione di sviluppo che tenga conto della diversità come valore, puntando a una progettazione partecipata e sostenibile.

L’incontro rappresenta un primo passo verso un piano operativo che sarà definito nei prossimi mesi, con il coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle associazioni del settore, al fine di rendere i borghi dell’entroterra abruzzese modelli di accoglienza, inclusione e innovazione sociale.