CARAPELLE CALVISIO: GRANDE SUCCCESSO DELLA RIEVOCAZIONE “JACOVELLA, LA SIGNORA DELLA BARONIA”

L’AQUILA – Tanta partecipazione ed entusiasmo a Carapelle Calvisio per la prima edizione della rievocazione medioevale “Jacovella la Signora della Baronia” svoltasi il 6 agosto.

Oltre 500 persone hanno partecipato alla sfilata del corteo storico ed in moltissimi hanno apprezzato le pietanze medioevali degustate a cena in piazza.

“Per essere l’edizione zero, non possiamo che essere soddisfatti. Carapelle è tornata ad essere piena di gente con grande partecipazione anche di turisti internazionali. E’ stata una emozione vedere il borgo invaso dalla folla.” così il sindaco Rosella Galasso, che continua “Grazie alla Regione Abruzzo per il supporto, al lavoro della grande squadra della locale Pro Loco, dell’esperienza di Emma Petricola, che ha coordinato la rievocazione storica, e la partecipazione dei bandierai dei quattro Quarti di L’Aquila, della Compagnia Rosso D’Aquila, Corale L’Aquila, Gruppo Danze Storiche Accademie delle Muse, Gruppo Danze Mediorientali Orientalmente e dei Musici Ensemble il Rondello, l’evento è stato molto apprezzato dalla comunità e dai turisti.”

“Sull’onda dell’entusiasmo” prosegue il primo cittadino di Carapelle Calvisio “Stiamo già lavorando ad altre 3 eventi nel mese di agosto: 17, 19 e 24. Ma non solo. Già stiamo programmando gli eventi del prossimo anno per realizzare un cartellone turistico stabile per rendere più interessante e completo il panorama di attrattive culturali e artistiche che andremo a realizzare.”