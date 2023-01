CARBURANTI: DISTRIBUTORE OBBLIGATO A MOSTRARE PREZZO MEDIO

ROMA – Ogni distributore ha l’obbligo di mostrare un cartello con il prezzo medio stabilito dal ministero dell’Ambiente ogni giorno, accanto al proprio prezzo.

In caso di violazione ci saranno delle sanzioni, in caso di recidiva sospensione dell’attività per un periodo tra un minimo di 7 e un massimo di 90 giorni. Lo prevede il decreto varato oggi dal governo.

Il ministero dell’Ambiente ogni giorni provvederà all’elaborazione del prezzo medio nazionale del carburante. Le stazioni di servizio dovranno esporre dei cartelli con il prezzo medio di vendita, l’Antitrust vigilerà sull’assenza di cartelli sul prezzo e la Guardia di Finanza vigilerà sul rispetto della norma.