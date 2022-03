CARBURANTI, FRATOIANNI: “IN GERMANIA ARRIVA GROSSO SCONTO, IN ITALIA GOVERNO NON PERVENUTO”

ROMA – ”Il governo tedesco sta per annunciare un grosso sconto sui carburanti. Il Governo francese da parte sua ha annunciato la settimana scorsa un taglio secco delle accise sui carburanti”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

”Anche in Irlanda accadrà la stessa cosa, e in Portogallo – prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra – da 3 mesi si ha diritto a uno sconto su un pieno di benzina al mese. Il governo italiano – conclude Fratoianni – e la sua maggioranza? Non pervenuti”.