ROMA – Il governo apre al confronto con le associazioni di categoria dei benzinai – da martedì ci sarà un tavolo tecnico – ottenendo il congelamento dello sciopero. Ma resta la tensione tra maggioranza e opposizione dopo la decisione dell’esecutivo sulle accise sulla benzina e il varo del decreto del governo sulla norma sulla trasparenza.

“Il governo si arrampica sugli specchi”, la posizione del Pd. “Con il taglio dello sconto sulle accise il governo italiano ha dato una mano ulteriore all’inflazione”, dice Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. “Sugli aumenti dei Carburanti il governo è andato in confusione”, osserva il capogruppo al Senato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Giuseppe De Cristofaro. “È un colpo alla retorica populista di Meloni”, sottolinea il presidente e deputato di +Europa, Riccardo Magi.

Ma c’è fibrillazione anche all’interno della stessa maggioranza, anche se le modifiche del dl decise ieri hanno stemperato il clima.

“Protestano quelli che non sono entrati al governo”, dice un ‘big’ di Fdi; “devono capire che sono maggioranza, non più opposizione”, ribatte un esponente di FI.

La ‘querelle’ sulle accise sulla benzina ha creato fibrillazioni nel centrodestra, tanto che non si esclude un chiarimento tra gli alleati.

“Siamo infuriati con Forza Italia: è vero. Il partito di Silvio Berlusconi deve dirci come e se vuole stare in maggioranza”, ha detto il ministro Francesco Lollobrigida al ‘Foglio’. Ma gli azzurri respingono ogni tipo di accusa. “Reazioni sproporzionate”, la tesi. “Non chiedo di fare lo sciopero della parola, ma c’è una logorrea di governo. C’è una sorta di ansia da prestazione”. “Forza Italia – ha spiegato Giorgio Mulè – è il cardine della maggioranza ed è un partito che vede lontano. Non chiediamo, ribadisco, di tagliare le accise adesso ma di tagliarle nella cornice della nuova armonia del sistema fiscale. Voglio ripeterlo: il governo è di legislatura, non di ‘marcatura’ in senso calcistico”. Ed ancora: “La modifica del decreto è una buona notizia”.

“Forza Italia – dice in un’intervista la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli – continuerà a lavorare per trovare soluzioni efficaci, non solo per arginare l’emergenza ma per varare provvedimenti strutturali, che ovviamente devono rientrare in una prospettiva di legislatura”.

“Voglio regalare un consiglio agli scriventi – scrive su facebook Lollobrigida – mettetevi comodi, questo governo durerà a lungo”.

“Il taglio delle accise esistenti rimane un’ambizione da realizzare nell’arco della legislatura, anche se non previsto dal programma”, ha osservato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. “Se il prezzo supera una certa media e il problema non si risolve, è necessario intervenire, così come è giusto combattere la speculazione”, rilancia Maurizio Gasparri. “Il governo è coerente, non si possono sacrificare fondi a famiglie e imprese in difficoltà per ridurre accise oggi”, osserva il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.