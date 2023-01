CARBURANTI, TESTA (FDI): “SCELTA SERIA E RAGIONATA DEL GOVERNO, POLEMICHE STERILI OPPOSIZIONI”

PESCARA – “In mancanza di temi seri su cui confrontarsi, le opposizioni si concentrano su polemiche sterili e critiche senza fondamento. Si ostinano ad affermare che il governo Meloni avrebbe mancato alla promessa di ridurre le accise. La verità è che, a differenza loro, noi non facciamo promesse impossibili in campagna elettorale che, invece, sono una loro peculiarità”.

Così, in una nota, il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, interviene sul tema carburanti diffondendo un documento di studio elaborato dal gruppo parlamentare di Camera e Senato, in cui si dettagliano tutti gli aspetti della materia e le motivazioni che hanno indirizzato l’azione del governo, anche per rispondere alle accuse delle opposizioni.

“Questo non è il momento – rimarca – di impiegare 10 miliardi della finanziaria per ridurre il costo della benzina di circa 20 centesimi al litro. Abbiamo compiuto una scelta seria e ragionata: impiegare 21 mld per contrastare il caro bollette e 1,5 per aiutare le famiglie”.

“Inoltre – precisa il parlamentare di FdI – come si evidenzia nello studio commissionato dal governo, nessuno ha aumentato l’accisa sui carburanti, come racconta la sinistra, semplicemente è tornata ai valori precedenti lo sconto voluto dal precedente esecutivo. E tale decisione arriva in un momento in cui i prezzi di benzina e diesel sono diminuiti sensibilmente rispetto ai picchi di diversi mesi fa”.

“Tra gli obiettivi principali del nostro governo resta quello di abbattere le accise, oltre a contrastare le speculazioni e incrementare la trasparenza, avendo sempre come faro l’interesse unico degli italiani”, conclude Testa.

Qui l’allegato: Nota informativa – Prezzo dei carburanti smontiamo le fake news della sinistra – 12.01 (2)