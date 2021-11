CARCERE AVEZZANO, DETENUTO TENTA IL SUICIDIO: “PIU’ PERSONALE E POLITICHE PER DISAGIO MENTALE”

AVEZZANO – Tragedia sfiorata al carcere di Avezzano (L’Aquila) dove ieri sera un detenuto ha tentato il suicidio.

A darne è Giuseppe Merola, coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo Molise- Funzioni Centrali (Ministeri) e Segretario Fp Cgil L’Aquila, che torna a rivendicare la serie e preoccupante carenza organica di poliziotti penitenziari presso l’Istituto marsicano, capitanato dal dirigente di Polizia penitenziaria Cristiano Laurenti.

Il tentativo, fortunatamente, è stato tempestivamente sventato dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio e il detenuto è stato trasportato in ospedale per approfondimenti sanitari.

“Bisogna rafforzare le politiche sui disagi mentali nelle carceri, viste le diverse precarietà riscontrate da molto tempo – continua Merola – e la consequenziale necessità di garantire più continuità assistenziale competente. Da qualche mese, come Fp Cgil, abbiamo anche chiesto un incontro con l’assessora regionale alla Salute, Nicoletta Verì, senza accusare però alcun interessamento”.

“Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha fatto sapere, con una recente missiva indirizzata al Governatore Marco Marsilio, circa alcuni interventi tecnici che saranno avviati nelle carceri abruzzesi e, per quanto riguarda Avezzano, c’è una fase di studio in corso sull’automazione delle porte e dei cancelli delle camere di pernottamento al fine di consentire l’apertura immediata in caso di eventi sismici o altre emergenza”.

“Non basta solo questa risposta- tuona Merola – in quanto non all’altezza delle nostre continue rivendicazioni in ordine alle vacanze di risorse umane (quanto della Polizia Penitenziaria che delle Funzioni Centrali) che attanaglia il buon andamento organizzativo e gestionale, nonché potrebbe compromettere i livelli di sicurezza. Auspichiamo risoluzioni concrete tese ad assicurare idonee condizioni di vivibilità sia per lavoratrici/lavoratori che per la popolazione detenuta”, chiosa Merola.