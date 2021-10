“CARCERE DELL’AQUILA INVASO DA TOPI”, UIL PA: “DOTARE PRESIDIO ANCHE DI ‘BLOCK MOUSE'”

L’AQUILA – “Oltre ad un block house al carcere di massima sicurezza dell’Aquila ci sarebbe bisogno di un block mouse. Quello che è apparso agli occhi dei dirigenti Uil Pa polizia penitenziaria Gianni Allegritti e Anacleto Rossi al penitenziario delle Costarelle ha davvero dell’incredibile. Un topo di enormi dimensioni ha cercato di fare, infatti, il suo ingresso nella locale caserma agenti”.

Lo dice in una nota Mauro Nardella segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria e componente della segreteria confederale Uil Cst adriatica Gran Sasso con delega alla Pubblica amministrazione.

“Non sarebbe la prima volta che una cosa del genere accade segno che qualcosa e subito a livello di derattizzazione va assolutamente effettuato”, aggiunge.

“Il fatto poi che tale evento fa seguito al nugolo di mosche che nelle settimane scorse ha praticamente invaso la mensa agenti, unito ai rilievi evidenziati alla Uil Pa dagli stessi Allegritti e Rossi sullo stato di degrado nel quale versa il locale spogliatoio, farebbe denotare scarsa attenzione all’opera di prevenzione e protezione che in un presidio pubblico così importante non dovrebbe mai mancare”, sottolinea Nardella.

Anche per questo motivo nelle prossime settimane, così com’è fatto per l’Istituto di pena di Avezzano, il segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria Mauro Nardella, si recherà a L’Aquila per effettuare un’ approfondita ispezione sindacale il cui esito sarà riportato in un dossier da inviare al Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.