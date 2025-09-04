CARCERE DI SULMONA: UN ALTRO POLIZIOTTO AGGREDITO DA UN DETENUTO, PROTESTANO I SINDACATI

SULMONA – “Giungono frammentarie le notizie ma sembra che al carcere di Sulmona (L’Aquila), dopo nemmeno una settimana, un altro poliziotto sia stato aggredito e schiaffeggiato da un detenuto ad Alta Sicurezza. L’unità operativa coinvolta sembra essere quella riservata ai colloqui con i familiari”.Così il delegato nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella.

“Dopo l’ispettore superiore questa volta sarebbe toccato a un assistente capo, anch’egli costretto a quanto pare a prendere schiaffi per una legittima disposizione impartita all’aggressore di turno. Non solo droni al carcere di Sulmona quindi ma ancora botte. Un mix di situazioni che per via della gravissima carenza di personale, oramai atavica, fa del carcere di massima sicurezza peligno un contenitore ad alta pressione. Dall’inizio dell’anno sono oramai più di 2000 le aggressioni subite dai baschi blu in Italia e mentre c’è chi “festeggia” la riduzione dei corsi di formazione per i neo agenti a soli 4 mesi in luogo dei 12 previsti e quindi sempre più sprovvisti della giusta preparazione a svolgere un lavoro così delicato, in carcere si continua a subire l’onta oltraggiosa dei malmenamenti”.

“Non ci resta che chiedere ancora seri provvedimenti al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Governo affinché il bene che si dimostra di avere nei confronti dei poliziotti penitenziari passi anche e soprattutto attraverso una tutela fisica e psicologica degli stessi.Magari iniziando a rimpinguare le carceri italiane delle migliaia di agenti mancanti, casa di Reclusione di Sulmona compresa”.