TERAMO – Sciopero a oltranza e astensione dalla mensa. E’ la protesta annunciata dai sindacati della polizia penitenziaria nel carcere di Teramo.

Motivo, la chiusura della mensa agenti il 6 e il 13 agosto “senza alcun tipo di preavviso ai dipendenti in servizio, espressione di una inaccettabile mancanza di attenzione e rispetto per il personale”, come spiegano in una nota.