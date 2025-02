CARCERE DI TERAMO: CONVOCATO PER LUNEDI’ IL CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

TERAMO – Si terrà lunedì alle ore 9.30 al Parco della Scienza, l’annunciata seduta straordinaria del consiglio comunale di Teramo sul tema “Problematiche relative alla casa circondariale di Castrogno”.

Lo ha annunciato in una nota il Comune, dopo che il presidente del consiglio comunale Alberto Melarangelo ha firmato la convocazione ufficiale. La riunione si svolgerà in presenza, aperta al pubblico e sarà trasmessa in diretta streaming al link: https://teramo.consiglicloud.it/home.