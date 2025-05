CARCERE E DIRITTI: LEZIONE CON PROCURATORE DI FLORIO ALL’UNIVERSITA’ D’ANNUNZIO

CHIETI – Si è tenuto oggi all’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, un incontro formativo nell’ambito del corso di Diritto Penitenziario tenuto dal Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Chieti, Dott. Giampiero Di Florio e rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Servizi Sociali, diretto dal Prof. Roberto Veraldi. L’incontro ha visto la partecipazione, in qualità di relatrice, dell’Avv. Monia Scalera, invitata dal Procuratore, promotore dell’iniziativa didattica.

Nel corso dell’intervento, Scalera ha approfondito il tema della realtà carceraria e il ruolo centrale della figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, evidenziando criticità, prospettive e strumenti di tutela dei diritti fondamentali all’interno del sistema penitenziario. Un sentito ringraziamento è stato espresso al Procuratore Di Florio per l’invito e per l’impegno profuso nella promozione del dialogo tra istituzioni, mondo accademico e società civile. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso formativo volto a sensibilizzare le future operatrici e i futuri operatori sociali sui temi della giustizia penale e dei diritti umani. (red)