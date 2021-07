CARCERE LANCIANO: INTERROGAZIONE D’ALESSANDRO, “GRAVE SITUAZIONE DI SOTTO ORGANICO”

LANCIANO – Si svolgerà domani mercoledì 15 giugno, presso la commissione giustizia della Camera dei Deputati, interrogazione presentata dal Deputato abruzzese di Italia viva Camillo D’Alessandro, sulla grave situazione in cui versa la Casa circondariale di Lanciano

“La situazione in cui versa la casa circondariale di lanciano è grave e rischia di diventare esplosiva a causa della carenza cronica del personale di polizia penitenziaria”, afferma D’Alessandro.

“Il penitenziario – si legge nella interrogazione – è composto da 3 sezioni di detenuti Alta Sicurezza, mediamente 150 detenuti, 2 sezioni per detenuti “Z” con una presenza media di 70 detenuti (max 100), ovvero congiunti di collaboratori di giustizia (parenti dei collaboratori che hanno fatto arrestare i detenuti Alta Sicurezza presenti nelle altre sezioni) e n. 2 sezioni per detenuti comuni con una presenza media di 80 detenuti (capienza totale a pieno regime circa 400 detenuti), una situazione complessa che prevede la gestione di 3 tipologie di detenuti che tra loro non possono incontrarsi”.

“La situazione di sotto organico ha avuto come conseguenza per il personale penitenziario attualmente in servizio, un monte ore annuo aumentato fino a superare le 40000 ore ed un residuo di ferie da fruire che nel 2021 supera i 18000 giorni a fronte di un organico presente di circa 130 agenti. Una situazione davvero insostenibile che si è aggravata con l’inizio della pandemia e la necessità di organizzare le situazioni di isolamento per i detenuti risultati positivi, con un aggravio delle mansioni per il personale in servizio”, si legge ancora.