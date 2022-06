CARCERE L’AQUILA: CGIL, “VISITA CAPO DIPARTIMENTO RENOLDI SENZA INVITARE SINDACATI”

L’AQUILA – “Il Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, presidente Carlo Renoldi, nella giornata di ieri ha effettuato una visita istituzionale alla Casa Circondariale dell’Aquila, senza invitare le Organizzazioni Sindacali per un confronto su materie di indirizzo locale, cosa invece accaduta in altre occasioni durante le visite in diversi Istituti del distretto e del Paese”.

Lo denunciano Francesco Marrelli Segretario Generale Camera del Lavoro CGIL L’Aquila e Giuseppe Merola Segretario FP CGIL L’Aquila –

“Avremmo apprezzato un confronto, nella giusta dialettica sindacale, viste alcune precarietà che da tempo sosteniamo con forza, invece Direzione e Comando dell’Istituto hanno permesso che una sola sigla sindacale potesse fare ingresso ed interfacciarsi con il Capo DAP, senza assicurare una doverosa par condicio e magari coinvolgere formalmente le Parti Sociali” –

“Una condizione del tutto fuori luogo, quanto accaduto all’Aquila, da parte della Direzione e del Comando d’istituto – conclude Mirko Manna FP CGIL Nazionale – e pertanto interrogheremo la Guardasigilli ed il Capo Dipartimento affinché sia chiarificato il caso e non vi siano prossime reiterazioni di episodi inaccettabili ed irrispettosi, sia nei confronti dei sindacati che delle lavoratrici e lavoratori”.