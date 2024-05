CARCERE L’AQUILA: FSA CNPP IN COMMISSIONE ARBITRALE SU DIREZIONE NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI

L’AQUILA – “Il sindacato FSA CNPP, del comparto Polizia Penitenziaria, ricorre in Commissione Arbitrale Regionale, quale meccanismo di garanzia previsto dall’Accordo Quadro Nazionale che ha competenza paritetica per la soluzione dei conflitti tra il parte sindacale e quella datoriale,in aderenza alle prerogative sindacali e contrattuali vigenti in materia, alla luce di un ordine di servizio ove la Direzione ha determinato l’impiego del personale in forza al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, che dovrà contribuire ad effettuare turni notturni in altri servizi dell’Istituto, nonostante il contrario orientamento del Provveditore Regionale che ha più volte richiamato le peculiarità del servizio richiamata dal modello operativo e la funzionalità dipendente del Nucleo dell’Aquila dall’Ufficio Sicurezza e Traduzioni regionale”.

È quanto si legge in una nota nella si parla di “un’inaccettabile depauperamento che va gravare un servizio delicato per la sua peculiarità (traduzioni e piantonamenti) – secondo Giuseppe Merola, segretario nazionale Federazione Sindacati Autonomi CNPP – nonostante non vi fosse carenza organica di poliziotti penitenziari, rispetto ad altri Istituti distrettuali, che quotidianamente garantisce servizi operativi esterni molto difficili”.