CARCERE PESCARA: COLLUTTAZIONE FRA DETENUTI A PESCARA, UNO E’ GRAVE, IERI AGGREDITO AGENTE

PESCARA – Lite fra due detenuti questa mattina nel carcere San Donato di Pescara dove è stato necessario l’intervento degli agenti penitenziari.

I due, feriti, sono stati trasportati all’ospedale civile del capoluogo. Secondo fonti sanitarie uno di loro avrebbe avuto un malore e sarebbe stato ricoverato per trauma cranico commotivo. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Intanto ieri, riferisce in un comunicato l’Uspp, Unione Sindacale Polizia Penitenziaria, un detenuto che si accingeva a tornare nella sua stanza, senza alcun apparente motivo ha sferrato un pugno a un agente penitenziario, l’unico in servizio, spiega l’Uspp, in una sezione con 97 detenuti.

Alla luce dei fatti delle ultime ore nel carcere, l’Uspp, per bocca del segretario regionale Abruzzo, Sabino Petrongolo, chiede che si migliori, con la presenza di più agenti, la gestione dei detenuti psichiatrici, ribadendo il sovraffollamento della struttura e la cronica carenza di personale.