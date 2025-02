CARCERE PESCARA: D’ALFONSO, ” INOLTRATA UNA RICHIESTA DI VISITA MA SERVE UN’ALTRA STRUTTURA”

PESCARA – “Stamattina ho inoltrato richiesta per fare visita al carcere di Pescara. Con questo ulteriore atto di sindacato ispettivo intendo: – misurare lo stato della struttura dal punto di vista tecnologico, organizzativo e delle condizioni di vita di chi ci lavora e di chi vi è detenuto; – verificare qual è la condizione di sicurezza di quella struttura; – constatare qual è la sua condizione di staticità e di idoneità, perché a volte sembra più uno studentato abbandonato che una cittadella ove consentire il recupero dei progetti di vita di chi è costretto a diventarne utente”. Lo dichiara il parlamentare abruzzese Luciano D’Alfonso.

“C’è un problema”, aggiunge, “di assenza di luoghi capienti in cui ospitare progetti a valenza sociale, e mancano gli spazi sia nella dimensione di cittadella della pena che nella situazione di città di Pescara. Questo doppio problema si risolve cominciando a mettere in procedura idee e risorse progettuali per la delocalizzazione della struttura: non è difficile – in un tempo nel quale sta decollando la nuova città adriatica – che essa stringa alleanza con un Comune collocato in prossimità territoriale, lungo le colline o la vallata, per trovare un sito che possa ospitare una cittadella moderna, che consenta recupero della vita e pena scontata nel rispetto della dignità della persona, così che Pescara si riprenda una porzione di città, vista la somiglianza a un letto a castello e l’atavica, irrisolta mancanza di spazi”.