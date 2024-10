CARCERE PESCARA: IN 3 RUBANO LE CHIAVI PER AGGREDIRE UN RECLUSO. IL SAPPE, “QUADRO INSOSTENIBILE”

PESCARA – Rubano le chiavi a un agente di polizia penitenziaria per aggredire un detenuto ristretto nella sua cella: l’episodio è accaduto ieri nel carcere di Pescara.

A denunciarlo il segretario provinciale del Sappe, Giovanni Scarciolla. L’agente, minacciato e strattonato da tre detenuti nella sala comandi, è riuscito a dare l’allarme e tempestivo è stato l’intervento della polizia penitenziaria che ha poi ripristinato l’ordine e la sicurezza, evitando che la situazione degenerasse. Sia il detenuto aggredito che l’agente di polizia hanno riportato contusioni ed escoriazioni.

“Questo episodio – spiega Scarciolla – è di una gravità inaudita: a causa del forte sovraffollamento della popolazione detenuta presso l’istituto pescarese, superiore al doppio della capienza prevista, il rapporto è di un agente di polizia per 80/100 detenuti per sezione detentiva. Chiediamo per l’ennesima volta un intervento immediato ed urgente da parte delle istituzioni e degli organi superiori, affinché si adottino seri provvedimenti per questo tipo di eventi e soprattutto per migliorare la condizione lavorativa del personale di polizia penitenziaria che presta servizio in prima linea nell’istituto penitenziario ad oggi al collasso”.