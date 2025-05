CARCERE PESCARA: LA PROCURA CHIEDE PROCESSO PER OMISSIONI A CARICO DELL’EX DIRETTRICE ROSSI

PESCARA- Il procuratore di Pescara, Giuseppe Bellelli, ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per omissione di atti d’ufficio per la ex direttrice del carcere ‘San Donato’ di Pescara Armanda Rossi. Ne dà notizia l’Ansa citando il quotidiano Il Centro, ricordando che il difensore, Massimo Solari, aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. Rossi era stata trasferita a Frosinone nel febbraio scorso, subito dopo un sopralluogo del Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria nel carcere pescarese dove era scoppiata una rivolta a seguito del suicidio di un detenuto.

Nei giorni immediatamente precedenti la direttrice del San Donato aveva ricevuto l’avviso di conclusione di indagini in relazione all’inchiesta, condotta da Bellelli, per omissione in atti d’ufficio, scaturita da una relazione del magistrato di sorveglianza nella quale si citavano episodi quali richieste di permessi rimaste inevase, mancate risposte a richieste di chiarimenti del magistrato di sorveglianza o a segnalazioni di difensori di detenuti.