CARCERE SULMONA: DETENUTO TENTA LA FUGA DOPO RICOVERO IN OSPEDALE

L’AQUILA – Aveva chiesto il ricovero in ospedale accusando dolori lancinanti. All’esito degli esami i medici del pronto soccorso, però, non hanno riscontrato nulla di rilevante. Trattenuto nell’ospedale di Sulmona (L’Aquila) a titolo di precauzione, il detenuto del circuito di alta sorveglianza, in piena notte, avrebbe tentato la fuga dal reparto riservato.

A evitare che l’uomo riuscisse nell’intento, i poliziotti penitenziari incaricati di sorvegliarlo, che sono riusciti a bloccarlo e a riportarlo prima nel reparto e poi in cella nell’istituto peligno.

Ora sarà denunciato all’autorità giudiziaria per tentata evasione.