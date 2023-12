CARCERE SULMONA: NUOVO PADIGLIONE NEL 2024

SULMONA – Sarà messo in funzione nel 2024 il nuovo padiglione del carcere di massima sicurezza di Sulmona.

La struttura ospiterà dai 198 ai 210 detenuti in più, portando a quota 650 unità la soglia della popolazione carceraria reclusa nel capoluogo peligno.

Per l’inaugurazione c’è da aspettare il completamento del collaudo e il rinforzo della pianta organica della polizia penitenziaria. La struttura di massima sicurezza del capoluogo peligno è tra le più note in Europa per tipologia di detenuti nonchè tra le più complicate da gestire.

Lo conferma il bilancio dell’ultima annata che, oltre ad aggressioni e momenti di tensione ai danni dei baschi blu e del personale sanitario, ha fatto esplodere il caso dei telefoni dietro le sbarre con l’indagine della Procura che si è concentrata anche su agente penitenziario.

“L’incremento del numero dei reclusi comporta inevitabili effetti sul tessuto sociale ed economico della vallata oltre che sul piano della sicurezza, vista la collocazione geografica di Sulmona. Per questo taluni fenomeni vanno gestiti e controllati”, commentano le organizzazioni sindacali.