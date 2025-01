CARCERE SULMONA: TRE AGENTI AGGREDITI E FERITI DA UN GRUPPO DI DETENUTI

SULMONA – Tre agenti sono stati aggrediti da un gruppo di detenuti nel carcere di Sulmona e per questo hanno dovuto ricorrere a cure mediche, per fortuna non riportando gravi ferite ma contusioni.

A riferirlo è Giuseppe Ninu, segretario del Sappe Abruzzo.

Non si tratta di un caso isolato nel carcere di Sulmona dove già da tempo è stato lanciato l’allarme e dove, proprio pochi giorni fa, è stato aggredito fisicamente, con minacce, da parte di un detenuto, il direttore dell’Istituto Stefano Liberatore.

Una vicenda che ha spinto la Fp Cgil polizia penitenziaria a proclamare lo stato di agitazione del personale in servizio.

In quell’occasione, Giuseppe Merola, segretario nazionale Federazione Sindacati Autonomi CNPP, aveva parlato di “Un episodio aberrante che merita ogni impellente riflessione politica ed istituzionale affinché vengano poste in essere attività a salvaguardia di tutta la comunità penitenziaria peligna, che vanta seri professionisti delle diverse aree, a tutela dell’ordine e sicurezza”.