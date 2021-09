CARCERE SULMONA: UIL SCRIVE ALLA ASL, “LUNGHE LISTE ATTESA IN SERVIZIO ODONTOIATRICO”

SULMONA – Lunghe liste di attesa Servizio odontoiatrico casa reclusione di Sulmona. A segnalarlo in una lettera alla Asl la Uil, lettera a firma di Mauro Nardella e Claudio Incorvati.

LA LETTERA

Preme rappresentare alle SS.LL. che, in tempi non sospetti, codesta organizzazione sindacale evidenziava lo stato di criticità nel quale versava l’ambulatorio odontoiatrico della Casa Reclusione di Sulmona.

Sulla base delle rilevanze fatte ne è conseguita la scelta di inviare un altro odontoiatra in supporto alla professionista ivi di ruolo.

Tale provvedimento però non sta dando i risultati sperati soprattutto in ordine all’abbattimento delle liste di attesa, al regolare soddisfacimento dei lavori che necessitano di più accessi in ambulatorio e agli interventi d’urgenza segnalati dal medico di medicina generale.

Va altresì evidenziato che il tutto risulta aggravato dai limiti imposti dalle politiche anticovid che ne rallenta ulteriormente l’iter.

Giova rappresentare inoltre che , sempre restando nel campo dell’odontoiatria penitenziaria, ci è giunta voce di un potenziamento (temporaneo), delle ore in quel del penitenziario dell’Aquila che, seppur visto con favore da codesta O.S., non può non enfatizzare il paradosso che già abbiamo evidenziato in passato.

Ci ritroviamo, infatti, di fronte una situazione che vede la Casa circondariale dell’Aquila ospitare quasi la metà dei detenuti reclusi rispetto al penitenziario sulmonese ma con un monte ore assegnato superiore se si rapporta al numero dei detenuti presenti.

Premesso quanto sopra, al fine di evitare spiacevoli situazioni visto che il non soddisfacimento delle richieste avanzate dai detenuti si riverbera negativamente su tutto il sistema penitenziario sulmonese,

si richiede

un incremento orario settimanale pari a 6 ore al fine di meglio contemperare le molteplici esigenze che la professionista si trova faticosamente a fronteggiare: riduzione della lista d’attesa; lavori che necessitano di piu accessi in ambulatorio;

interventi d’urgenza segnalati dal medico di m.g.; protocolli di sicurezza anti covid-19; risparmio presidi farmaceutici;

In considerazione delle eccessive movimentazioni da e per l’ospedale civile di Sulmona ad opera del presidio Nucleo Traduzioni e piantonamenti dell’istituto penitenziario, onde evitare spostamenti di detenuti che potrebbero essere ovviati attraverso la realizzazione in loco degli esami radiogrfici, si chiede inoltre l’implementazione di apparecchiatura dentalscan e per paronamiche arcate dentarie.