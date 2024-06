CARCERI: 44 NUOVI AGENTI PER PESCARA, LANCIANO E TERAMO. FDI, “GRANDE ATTENZIONE GOVERNO MELONI”

PESCARA – Con la conclusione del 183° corso allievi della Polizia penitenziaria, 1.704 nuovi agenti entrano finalmente in servizio presso gli Istituti penitenziari italiani: di questi, 44 verranno assegnati all’Abruzzo, in particolare 12 nuovi agenti alla Casa circondariale di Pescara, 2 a quella di Lanciano e 30 saranno destinati al carcere di Teramo.

“Prosegue l’azione del governo Meloni per ripristinare sicurezza e legalità nelle carceri italiane. I nuovi 44 agenti contribuiranno al miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, un’iniezione di forze nuove che darà sollievo agli istituti che soffrono le conseguenze di anni e anni di abbandono da parte dei governi precedenti”, dichiara in una nota il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

“Le nuove assegnazioni di oggi dimostrano tutta l’attenzione del governo Meloni per il nostro territorio. Ringraziamo il sottosegretario Delmastro per quanto sta facendo per la Polizia penitenziaria, continueremo a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”, affermano i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.