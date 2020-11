PESCARA – “In un’esposizione mediatica, diffusa in data odierna, apprendiamo che l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha dichiarato che non vi è stato nessun caso di Covid fra i detenuti delle carceri abruzzesi, evidenziando come le misure messe in atto su disposizione del referente regionale per l’emergenza Alberto Albani, si sono dimostrate efficaci per contenere e limitare la diffusione del Covid. Ma, seppur in numeri esigui, invece ci sono stati detenuti contagiati in alcuni territori – Lanciano, Vasto e Teramo – e altrettanti poliziotti penitenziari, specie alla Casa Circondariale dell’Aquila”.

È la replica di Giuseppe Merola, coordinatore regionale Fp Cgil Abruzzo Molise del Comparto Sicurezza, alle dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Verì che, in una nota, ha sottolineato come “tra i detenuti degli istituti penitenziari abruzzesi, secondo gli ultimi dati disponibili, non si registra alcun caso positivo al Covid 19”.

“Fin dallo scorso mese di febbraio – ha commentato l’assessore – sono state imposte prescrizioni molto rigide sia per i nuovi ingressi in istituto, sia per coloro che venivano trasferiti in Abruzzo da altre regioni: già in quella prima fase era previsto un periodo di quarantena di 14 giorni e un successivo tampone negativo per poter essere ammessi nella comunità carceraria. Misure mantenute anche oggi, nonostante la possibilità, introdotta dalla normativa nazionale, di ridurre la quarantena a 10 giorni”.

Ma Merola ha puntualizzato: “Dopo molteplici richieste di screening al personale penitenziario aquilano, da parte della Fp Cgil, è dovuta intervenire la Prefetta che ha garantito, di concerto con la Direzione, l’effettuazione dei test molecolari presso i drive in, visto che i lavoratori li stavano effettuando a pagamento presso laboratori privati. Nelle carceri abruzzesi la situazione epidemiologica è attualmente e fortunatamente sotto controllo, nonostante la comprensibile preoccupazione, grazie alle scrupolose attività preventive messe in campo dall’Amministrazione Penitenziaria ed il buon senso, nonché spirito di sacrificio silenzioso e quotidiano dei lavoratori”.

“L’assessore Verì se ritiene necessario acclamare l’azione governativa e politica a favore delle carceri abruzzesi, bisogna farlo con dati e fatti che sostengono la realtà e le rivendicazioni sindacali che sono state fatte sin ora. Non vogliamo incalzare polemiche – conclude Merola – e continueremo ad offrire la nostra collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità penitenziaria”.

Download in PDF©