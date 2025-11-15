CARCERI: DA PIANO MOBILITA’ 124 AGENTI IN ABRUZZO. FDI, “BOCCATA D’OSSIGENO POLIZIA PENITENZIARIA”

ROMA – “Al via oggi il piano di mobilità per 2.627 unità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria: negli Istituti Penitenziari abruzzesi arriveranno 124 agenti.”

Ad annunciarlo, in una nota, il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove: “Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 105 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti”.

Aggiungono i parlamentari abruzzesi di FdI Guido Liris, Guerino Testa ed Etel Sigismondi: “L’arrivo di questi agenti presso gli istituti abruzzesi e l’aumento di pianta organica negli istituti della Regione sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio”.