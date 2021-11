CARCERI: SOTTOSEGRETARIO MACINA A PESCARA; NARDELLA, “TOUR PROSEGUA ANCHE A SULMONA”

PESCARA – “Sono personalmente soddisfatto del fatto che il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina abbia dato subito seguito a quanto promesso scegliendo di tradurre in fatti il nostro invito”.

Ad affermarlo è Mauro Nardella, componente della segreteria confederale Cst Uil Adriatica Gran Sasso con delega alla pubblica amministrazione.

“La Uil Pa in quel caso aveva molto chiaramente rappresentato la situazione degli istituti di pena abruzzesi esortando la stessa a farsi carico del “carico esplosivo” insito in taluni di essi e a farvi porvi immediato rimedio “disinnescando quella bomba” che in qualunque momento potrebbe ‘esplodere'”, ha aggiunto'”.

“Lo avevo chiesto rappresentandolo in pubblica sessione non prima di consegnarle un documento ove era riportata la grave situazione che tutt’ora si vive”.

“L’aspettiamo ora a Sulmona ove la questione aperta resta quella degli organici e del nuovo padiglione che sta per essere inaugurato. Su Sulmona si sta aspettando anche la risposta in merito anche alla questione dei collaboratori”.

“Al sottosegretario avevo chiesto di prendere in considerazione il suo smantellamento ed utilizzo degli spazi a favore di un reparto per multivideoconferenza più idoneo alle aspettative di tutti. Insomma …che il tour continui!”.