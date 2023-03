CARDIOLOGIA: 3 E 4 MARZO CONGRESSO INTERREGIONALE A FRANCAVILLA

FRANCAVILA AL MARE – Si danno appuntamento in Abruzzo i maggiori esperti in materia di cardiologia e cardiochirurgia, provenienti dalla macro area Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, per il Congresso interregionale ANMCO “Muma”, edizione 2023, in programma venerdì 3 e sabato 4 marzo a Francavilla al Mare (Chieti).

Al centro del dibattito, organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, le nuove frontiere nella cura delle patologie cardiache, i farmaci, le tecniche di intervento all’avanguardia che di fatto aprono nuove e reali prospettive per la cura del nostro cuore.

Ospiti dell’evento, l’assessore alla Salute, Famiglia e Pari opportunità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì e il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi.

“Oltre 250 iscritti da tutta Italia e ospiti di livello internazionale che animeranno la due giorni di convegno – commenta in una nota il dottor Massimo Di Marco, responsabile scientifico e presidente regionale ANMCO Abruzzo – Negli ultimi anni l’Abruzzo ha dimostrato di essere una vera eccellenza in ambito cardiologico interventistico e cardochirurgico. Merito delle tecniche innovative in materia di terapia intensiva, trattamento degli scompensi cardiaci e delle sindromi coronariche. Il messaggio che vogliamo trasmettere agli abruzzesi è quello di una sanità efficace e sicura: basta con i viaggi della speranza, per curarsi in altre regioni. In Abruzzo c’è un polo di eccellenza di altissima qualità, riconosciuta a livello nazionale”.

Appuntamento all’hotel Villa Maria di Francavilla al Mare, dalle 8:30 alle 19:00 (venerdì) e dalle 9:00 alle 13:00 (sabato). L’organizzazione dell’evento è affidata alla “Non Solo Meeting” ([email protected]).