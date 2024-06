CARDIOLOGIA L’AQUILA: LE PRIORITÀ DEL PRIMARIO GIULIANI, “LISTE ATTESA, PIÙ INTERVENTI, PREVENZIONE”

L’AQUILA – “Qui a L’Aquila ho trovato delle grandi professionalità e quindi ci sono i presupposti per fare un lavoro eccellente, che dovrà avere come mission, pienamente condivisa con la direzione strategica, innanzitutto l’abbattimento delle liste di attesa, l’incremento della cardiologia interventistica e la prevenzione”.

Si presenta così Livio Giuliani, 49enne neo primario per il reparto di cardiologia ed Utic con Emodinamica dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, originario di Guardiagrele, che prenderà servizio lunedì primo luglio, dopo aver vinto a febbraio il concorso bandito dalla Asl provinciale dell’Aquila, proveniente dalla Asl provinciale di Chieti dove è stato responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale Emodinamica, Diagnostica ed Interventistica.

Ha sostituito il dottor Luca Antonini, primario facente funzioni che ha sostituito a sua volta circa due anni fa, la cardiologa e dirigente Sabrina Cicogna, andata in pensione dopo oltre 40 anni di servizio.

Nonostante la giovane età, Livio Giuliani ha già una carriera alle spalle di tutto rispetto: dopo essersi laureato alla D’Annunzio di Chieti e Pescara, si è specializzato a Parma, ha poi vinto il concorso da strutturato di cardiologia presso l’ospedale universitario di Novara e si è poi spostato nell’Asl di Torino 4, per attivare il laboratorio di emodinamica dell’ospedale di Ivrea, è dunque tornato nel suo Abruzzo, prima a Chieti e ora a L’Aquila. Al suo attivo un lungo elenco di prestigiose pubblicazioni e partecipazioni a convegni nazionali e internazionali. Dal 2016 è Fellow della Società Italiana di cardiologia interventistica (Gise) e dal 2018 è membro del Comitato scientifico del Congresso nazionale di cardiologia interventistica.

Al suo attivo, in sala operatoria, 3.150 interventi di coronarografia e cateterismo cardiaco, 1.300 di angioplastica coronarica, di cui un terzo con infarto miocardico acuto in corso e in pazienti ad elevata complessità clinica ed anatomica, 300 sostituzioni di valvolare aortica trans-catetere (Tavi) e 50 impianti di assistenza ventricolare sinistra.

E aggiunge lo stesso Giuliani, “tengo molto a ricordare che qualche anno fa ho realizzato anche un altro mio sogno, prendere una seconda specializzazione, in psicoterapia psicoanalitica, che è stata sempre una mia passione collaterale a quella per la cardiologia, e questo perché credo che l’aspetto psicologico sia fondamentale nel rapporto tra medico e paziente, e i cardiologi non devono seguire solo la via del cuore, ma anche quella della mente”.

Venendo dunque agli obiettivi strategici, Giuliani evidenzia che “la priorità anche per la cardiologia dell’Aquila è la rapida e drastica riduzione delle liste d’attesa per tutte le prestazioni ambulatoriali. Ad oggi per una visita cardiologica i tempi di attesa sono ancora lunghi, e in caso di sintomi cardiologici i pazienti sviluppano spesso una grande preoccupazione, ed è fondamentale garantire loro una visita al minor tempo possibile, riducendo la quota di ansia in attesa di una diagnosi certa. Poi, ovviamente, agire tempestivamente è fondamentale per patologie cardiologiche che possono essere a volte anche molto pericolose”.

Passiamo al secondo obiettivo strategico, anche questo fortemente voluto dalla direzione strategica: l’incremento delle prestazioni di cardiologia interventistica.

“Oggi la cardiologia non è più quella di qualche anno fa, incentrata sulla terapia farmacologica e l’ospedalizzazione, ma il focus è sull’intervento diretto, sulle varie componenti del cuore – spiega il cardiologo -. Aumentare l’attività interventistica significa migliorare la riposta nel trattamento delle malattie coronariche, anche quelle più complesse, delle malattie valvolari come ad esempio la stenosi aortica, che riguarda molte persone al di sopra dei 75 anni, o le malattie aritmologiche. In questo modo riusciremo anche a ridurre al minimo la mobilità passiva. Punto di forza, per questo e altri obiettivi è anche l’implementazione della tecnologia di cui oggi è possibile usufruire, che permettono di risolvere situazioni fino a qualche anno fa impensabili”.

Infine la prevenzione, altro fronte determinante, “un obiettivo da centrare con una forte sinergia con la medicina territoriale, a cominciare dai medici di famiglia, e con tutti i presidi della provincia, incrementando le campagne di screening in particolare per i soggetti a rischio”.

L’INTERVISTA