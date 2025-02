CARDIOLOGIA PESCARA: PRIMO IMPIANTO DI “PACEMAKER LEADLESS” ESCLUSIVAMENTE ATRIALE

PESCARA – Il 19 febbraio, nel reparto di Cardiologia-UTIC dell’Ospedale di Pescara, diretto dal Dr. Massimo Di Marco, è stato impiantato con successo il primo pacemaker leadless esclusivamente atriale.

L’intervento, eseguito dal Dr. Daniele Sacchetta con la collaborazione delle dottoresse Elvira Verrengia e Silvia Campobassi e del personale infermieristico della sala di elettrofisiologia, segna un passaggio fondamentale per la sanità in Abruzzo, essendo il primo del genere eseguito in una struttura pubblica della regione.

Questo tipo di pacemaker è un dispositivo miniaturizzato e privo di fili che consente una stimolazione atriale innovativa e unica nel suo genere. Questa tecnologia avanzata offre numerosi vantaggi per il paziente, tra cui una significativa riduzione del rischio di infezioni e complicanze legate ai tradizionali elettrocateteri. L’adozione di questa soluzione all’avanguardia è stata dettata dalla giovane età del paziente, un uomo di 34 anni con malattia del nodo seno atriale, dimostrando l’impegno della struttura sanitaria nel garantire le migliori opzioni terapeutiche disponibili. Questo traguardo rappresenta un passo importante verso il futuro dell’elettrostimolazione cardiaca, con benefici concreti per la qualità della vita dei pazienti.

“L’Ospedale di Pescara – commenta il Direttore Generale ASL Pescara Vero Michitelli – continua a confermarsi un punto di riferimento per l’innovazione e l’eccellenza nel campo della cardiologia interventistica, grazie a un team altamente qualificato e all’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili.”