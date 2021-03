CAREGIVER, DI GIROLAMO: “1,6 MILIONI DI EURO A REGIONE ABRUZZO, SIANO SPESI PRESTO E BENE”

“Nei giorni scorsi ha fatto notizia la gaffe del presidente leghista della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha definito i ‘caregiver familiari’ autisti di persone disabili. Ovviamente, le automobili non c’entrano nulla. I ‘caregiver’ sono persone che si prendono cura in modo continuativo e gratuito di un familiare affetto da gravi patologie e, per questo, non autosufficiente. Lo scorso 22 gennaio è stato pubblicato il Decreto di ripartizione dei fondi alle Regioni per progetti a vantaggio dei ‘caregiver familiari’, mi auguro che il centrodestra abruzzese a differenza di quello veneto abbia contezza di cosa sono i caregiver e si adoperi con velocità ed efficienza per spendere presto e bene gli oltre 1,6 milioni di euro destinati alla Regione Abruzzo dal precedente Governo Conte”

A scriverlo in una nota la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, che aggiunge: “Queste importantissime figure familiari a causa della pandemia hanno subito un aggravio del loro già pesante carico di responsabilità e meritano, ancor più in questo difficile momento, massima attenzione e sostegno materiale. Nel disastro socio-sanitario dell’Abruzzo, seconda regione in Italia per numeri di decessi da Covid ogni 100mila abitanti e ultima per persone che hanno completato il ciclo vaccinale (fonte Gimbe, 10 marzo 2021), i “caregiver familiari” hanno avuto un ruolo fondamentale di assistenza a persone non autosufficienti, vivendo in modo ancora più drammatico le difficili condizioni di isolamento per la prevenzione del contagio”.