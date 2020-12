CAREGIVER, D’INCECCO E DE RENZIS: “INTERVENTO FUORVIANTE DI PETTINARI”

L’AQUILA – “Scade alle ore 24 di oggi il bando con cui la Giunta Regionale ha approvato i criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l’anno 2020, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore familiare-caregiver, che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima. Si sottolinea l’importante lavoro svolto da Pietro Quaresimale, assessore al ramo, nell’applicazione della LR43, nelle more della definizione del profilo professionale di caregiver, con il Po Fse nell’avviso Care Family per un importo di 3,8 milioni di euro a favore di 400 famiglie e di 120 assistenti familiari, profilo questo ancora in definizione da parte delle linee guida nazionali”.

Lo dichiarano Vincenzo D’Incecco e Luca De Renzis, consiglieri regionali della Lega, che scrivono: “Il nostro intento è quello di ricordare il bando in scadenza al collega Domenico Pettinari ( 5 Stelle ) affinchè possa sollecitare persone che ne necessitano a una pronta risposta vista la conferenza stampa fuorviante in cui ha lamentato ritardi ed inadempienze”.

“In un momento così delicato per il nostro Paese, invitiamo le opposizioni in Consiglio regionale a passare dalla stagione del conflitto a quella del confronto per il bene di tutti a meno che non si voglia fare un ostruzionismo malizioso e ostile volto a mascherare la debacle del governo Pd-5S. Siamo certi non sia sfuggito al vice presidente Pettinari il post della leader di FdI in cui dava visibilità alla dichiarazione di voto contraria al Mes del deputato abruzzese Berardini, da qui si evince il momento di sbandamento del Movimento ex anti casta”, concludono.

