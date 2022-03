CAREGIVER, DOMANI PRESENTAZIONE LEGGE PER AGEVOLARE INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

PESCARA – Verrà presentata domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 11.30, nella sala “Corradino D’Ascanio” del Palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara, la proposta di legge nazionale per l’ingresso agevolato nel mondo del lavoro per i genitori con figli diversamente abili.

Saranno presenti alla conferenza stampa il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, il consigliere regionale Sabrina Bocchino, l’eurodeputato Antonio Rinaldi, l’ex ministro per le Pari opportunità Antonio Guidi, il presidente del corso di Laurea in Servizio sociale dell’Uda Roberto Veraldi, il direttore d’azienda Marco Di Giovanni e lo psicologo Andrea Carapellotti.