CAREGIVER: UNIONE COMUNI MONTAGNA AQUILANA, OK AVVISO 60MILA EURO, “AIUTO A CHI COMPIE ATTO D’AMORE”

BARISCIANO – L’Unione dei Comuni Montagna Aquilana ha approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi dedicati ai caregiver familiari con una dotazione complessiva di 60.064,00 euro destinati alle persone che assistono un familiare convivente in condizione di disabilità gravissima, residenti nell’Ambito Sociale n. 5 “Montagne Aquilane”, che comprende 42 comuni.

“Un sostegno concreto a chi ogni giorno compie un gesto d’amore e responsabilità verso i propri cari, per garantire alle famiglie momenti di sollievo e un aiuto reale nelle situazioni più delicate”, sottolinea Deborah Visconti, presidente dell’ Unione dei Comuni Montagna Aquilana.

Sono inclusi interventi di tregua e sollievo dall’assistenza continuativa, anche mediante sostituzione temporanea del caregiver o ricoveri brevi in struttura. L’erogazione è subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di fiducia con l’ECAD n. 5.

“Il welfare solidale è al centro della nostra missione – aggiunge Visconti – Si tratta di misure necessarie di giustizia sociale che, insieme a un incremento di servizi, contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle nostre aree interne che da tempo lottano contro lo spopolamento”.

La domanda, con ISEE non superiore a 36mila euro, dovrà pervenire entro il 20 gennaio 2026, alle ore 12, tramite: raccomandata A/R a: Unione dei Comuni “Montagna Aquilana” – ECAD n. 5, Via Cavour 43/A, Barisciano; PEC a: unionecomunimontagnaaquilana@pec.it (solo da PEC); consegna a mano presso gli uffici ECAD n. 5 negli orari di apertura. Il testo completo dell’Avviso e il modello di domanda sono disponibili presso gli uffici dell’ECAD n. 5 “Montagne Aquilane”.

“Offrire un doveroso sostegno a chi, se possibile, compie ancora maggiori sforzi in zone difficilmente raggiungibili, per noi è un motivo di grande gioia. Continueremo a lavorare in questa direzione, per garantire tutto il supporto a chi, con coraggio e dedizione, dedica la propria vita agli altri”, conclude Visconti.

L’avviso riguarda tutti i 42 comuni dell’Ente d’Ambito Distrettuale n. 5 “Montagne Aquilane”, di cui fanno parte: Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca Di Cambio, Rocca Di Mezzo, San Benedetto In Perillis, San Demetrio Ne’ Vestini, San Pio Delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia e Villa Sant’Angelo.